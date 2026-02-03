Giudice sportivo Serie B: 9 squalificati. Due gli allenatori out
03/02/2026 | 15:31:49
SERIE BKT Gare del 30-31 gennaio – 1 febbraio 2026 – Terza giornata ritorno In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: SOCIETÀ
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)
CGS. CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA NADOR Folly Steven (Modena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
PALMA Matteo (Sampdoria): per avere, al 40° del secondo tempo, fuori dal terreno di giuoco, strattonato un calciatore della squadra avversaria.
VLAHOVIĆ Vanja (Spezia): per avere, al 40° del secondo tempo, fuori dal terreno di giuoco, strattonato un calciatore della squadra avversaria.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BROSCO Riccardo (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
FRABOTTA Gianluca (Cesena): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
HENDERSON Liam (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).
ILLANES MINUCCI Julian (Carrarese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).
PALUMBO Antonio (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PORTANOVA Manolo (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TRONCHIN Simone (Südtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GORGONE Giorgio (Pescara): per avere, al 23° del secondo tempo, proferito un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
MIGNANI Michele (Cesena): per avere, al 38° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
