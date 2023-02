Giudice Sportivo Serie B: 9 giocatori squalificati. Sub iudice Modena-Cagliari, multa per il Genoa

Archiviata la 23ª giornata del campionato di Serie B, ecco le decisioni del Giudice Sportivo. Di seguito la nota ufficiale:

“Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 7 febbraio 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Gare del 3-4-5 febbraio 2023 – Quarta giornata ritorno

Benevento-Venezia 1-2

Cittadella-Ascoli 3-0

Como-Frosinone 0-2

Cosenza-Ternana 0-0

Modena-Cagliari sub iudice

Palermo-Reggina 2-1

Parma-Genoa 2-0

Perugia-Brescia 4-0

Pisa-Sudtirol 0-1

Spal-Bari 3-4In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Società

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; per avere, inoltre, nel corso del secondo tempo, lanciato all’indirizzo del portiere della squadra avversaria due accendini e due bicchieri pieni di liquido, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Calciatori espulsi

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KARACIC Fran (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MAJER Zan (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ROG Marko (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

VIVIANI Mattia (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

Calciatori non espulsi

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANTONUCCI Mirko (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

MASTINU Giuseppe (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SANTORO Simone (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHIATTARELLA Pasquale (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SIMIC Lorenco (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)”.

Foto: Logo Serie B