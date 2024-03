Giudice Sportivo Serie B: 8 i calciatori squalificati. 3 turni di stop per Kabashi, fermato per due giornate anche Nasti

Il Giudice Sportivo di Serie B ha da poco reso note in via ufficiale le decisioni al termine della 30^ giornata. Sono otto i calciatori squalificati, tutti per una giornata. Si tratta di Branca Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione)

Cassata Francesco (Spezia), Cauz Cristian (Modena), Falzerano Marcello (Ascoli), Gonzalez Facundo (Sampdoria),

Lucchesi Lorenzo (Ternana). A questi si aggiungono i tre turni di stop inferti a Kabashi Elvis (Reggiana): per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria, e i due a Nasti Marco (Bari): per avere, al termine della gara, rivolto a voce alta espressioni ingiuriose al Direttore di gara.

Ammende infine di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA e di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI.

Foto: logo Serie B