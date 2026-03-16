Giudice Sportivo Serie B, 6 calciatori squalificati per un turno

16/03/2026 | 15:19:13

E’ stato pubblicato il referto del Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali, ha fermato per un turno sei calciatori. Si tratta di Fabian Tait e Karim Zedadka del SudTirol che sono stati multati rispettivamente di cinquemila e millecinquecento euro. Stop di una giornata inoltre per Francesco Di Mariano del Padova, Alessandro Gabrielloni della Juve Stabia, Filippo Oliana della Carrarese e Filippo Ranocchia del Palermo.

Foto: logo Serie B