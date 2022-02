Giudice Sportivo Serie B: 4 squalificati per un turno

Sono in tutto 4 i giocatori fermati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di Serie B dopo il 22esimo turno.

Questo l’elenco degli squalificati.

FIGUEIREDO DA SILVA Janio Bikel (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GARGIULO Mario (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

GHIRINGHELLI Luca (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

ROSI Aleandro (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato

(Quinta sanzione).

FOTO: Twitter Serie B