Giudice Sportivo Serie B: 3 i calciatori fermati per il prossimo turno

Il giudice sportivo ha fermato tre giocatore di serie B per il prossimo turno. Si tratta di Luca Marrone (Monza), Davide Diaw (L.R. Vicenza) e Francesco Lisi (Perugia). Di seguito il comunicato ufficiale:

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Como, Cremonese e Reggina hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARRONE Luca (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DIAW Davide Djily (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LISI Francesco (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Foto: Logo Serie B