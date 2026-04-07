Giudice Sportivo Serie B, 2 turni a Bonfanti. Il Catanzaro perde 3 giocatori

07/04/2026 | 15:58:22

Il Giudice Sportivo di Serie B ha diramato le squalifiche dopo la 33a giornata. Due turni a Giovanni Bonfanti per “comportamento scorretto nei confronti di un calciatore avversario (Terza sanzione); per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, durante un contrasto di giuoco, colpito con una gomitata all’altezza della nuca un calciatore avversario”.

Un turno di stop invece per Keita Balde, con 5mila euro di ammenda, e Patrick Cutrone del Monza, Mattia Valoti e Emanuele Adamo dello Spezia, Gabriele Alesi, Filippo Pittarello e Tommaso Cassandro del Catanzaro, Alessandro Tripaldelli della Reggiana, Flavio Paoletti e Nicolò Radaelli del Mantova.

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