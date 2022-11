Giudice sportivo Serie A: un turno di stop per Alex Sandro

Il giudice sportivo della Serie A, ha comunicato i provvedimenti disciplinari dopo i due posticipi del giovedì in Serie A. Fermato per un turno Alex Sandro, mentre per i cori dei tifosi biancocelesti in Lazio-Monza, che hanno intonato dalla Curva Nord dei cori discriminatori di matrice religiosa nei confronti di tifosi di altre squadre, sarà effettuato un supplemento d’indagine. Inoltre, multa di settemila euro al Verona “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, intonato un coro offensivo nei confronti del direttore di gara”, multa di quattromila euro alla Juventus “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco tre petardi e due bengala”.

Foto: Twitter Juventus