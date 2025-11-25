Giudice Sportivo Serie A, un turno di stop a Norton Cuffy e Smolcic. Una giornata anche a Gasperini

25/11/2025 | 17:47:55

Il Giudice Sportivo di Serie A ha sanzionato con una giornata di squalifica Brooke Norton Cuffy (Genoa), espulso per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, e Ivan Smolcic (Como), diffidato e ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Sono i due provvedimenti principali all’esito delle gare della dodicesima giornata, per quanto riguarda i giocatori.

Una giornata di squalifica anche per Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, “per avere, al 17° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, uscendo dall’area tecnica, contestato reiteratamente e platealmente la decisione arbitrale”.

Foto: sito Roma