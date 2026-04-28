Giudice Sportivo Serie A, squalificati per un turno Cancellieri, El Aynaoui e Valentini
28/04/2026 | 17:52:30
Rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di Serie A. Sono tre i giocatori che salteranno il prossimo turno di campionato: Cancellieri, El Aynaoui e Valentini.
Questo il comunicato:
“Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNAper avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CANCELLIERI Matteo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
EL AYNAOUI Neil Yoni (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VALENTINI Nicolas (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
GABARRÓN GIL Patricio (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra”.
Foto: X UEFA