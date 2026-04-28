Giudice Sportivo Serie A, squalificati per un turno Cancellieri, El Aynaoui e Valentini

28/04/2026 | 17:52:30

Rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di Serie A. Sono tre i giocatori che salteranno il prossimo turno di campionato: Cancellieri, El Aynaoui e Valentini.

Questo il comunicato:

“Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNAper avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CANCELLIERI Matteo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

EL AYNAOUI Neil Yoni (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VALENTINI Nicolas (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

GABARRÓN GIL Patricio (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra”.

Foto: X UEFA