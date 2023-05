Giudice Sportivo Serie A, undici squalificati per un turno. Ammende per Juventus, Torino, Cremonese e Lecce

Archiviata la trentaseiesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno undici giocatori. Si tratta di Roberto Gagliardini dell’Inter, Riccardo Orsolini del Bologna, Ruan Tressoldi del Sassuolo, Filippo Bandinelli e Fabiano Parisi dell’Empoli, Luca Caldirola del Monza, David Daniliuc e Norbert Gyomber della Salernitana, Eljif Elmas del Napoli e Destiny Udogie dell’Udinese. Ma non solo. Il Giudice Sportivo ha comminato ammende per Juventus, Lecce, Cremonese e Torino.

Foto: Serie A twitter