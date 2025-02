Giudice Sportivo Serie A, sei squalificati per un turno. Niente prova TV per Lautaro

Negli ultimi due giorni si è parlato molto di un’eventuale squalifica per Lautaro Martinez per un caso bestemmia. È arrivata la decisione del Giudice Sportivo: nessuna squalifica per il capitano dell’Inter, l’argentino non è stato menzionato nel comunicato disciplinare. Confermati invece gli squalificati per la prossima giornata di Serie A: Leoni, Bradaric, Gosens, Izzo, Rovella, Masina salteranno il prossimo turno di campionato. Ricordiamo, inoltre, che Marianucci dovrà scontare l’ultimo turno di squalifica dopo l’espulsione rimediata contro il Milan. Di seguito l’estratto del comunicato:

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LEONI Giovanni (Parma): per avere commesso un intervento falloso su

un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRADARIC Domagoj (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GOSENS Robin Everardus (Fiorentina): per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

IZZO Armando (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MASINA Adam (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROVELLA Nicolo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).