Giudice Sportivo Serie A, sei giocatori squalificati per un turno. Una giornata anche per Palladino

Il Giudice Sportivo ha preso le seguenti decisioni, dopo la trentunesima giornata di Serie A. In totale sono 6 i giocatori squalificati, tutti per una giornata di gara. Oltre a questi, stop per un turno anche per l’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino che dovrà così seguire dalla panchina la prossima sfida che i viola giocheranno contro il Parma. Di seguito l’estratto del comunicato: “CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RICCI Samuele (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALMQVIST Pontus Skule Erik (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI LORENZO Giovanni (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FRENDRUP Morten Wetche (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KYRIAKOPOULOS Georgios (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZAMBO ANGUISSA Andre Frank (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PALLADINO Raffaele (Fiorentina): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Foto: serie-a-twitter