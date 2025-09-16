Giudice sportivo Serie A: per Allegri un turno di stop e ammenda di 10 mila euro

16/09/2025 | 17:06:22

Una sola giornata di squalifica e 10mila euro di multa: Questa la decisione del Giudice sportivo nei confronti di Massimiliano Allegri, espulso nella gara tra Milan e Bologna dopo le proteste per la mancata assegnazione di un calcio di rigore.

Il tecnico livornese salterà dunque la trasferta contro l’Udinese, prevista per sabato 20 settembre. Al suo posto siederà in panchina il vice Marco Landucci, come già accaduto nella gara di Coppa Italia contro il Bari. Max tornerà regolarmente in panchina per il match contro il Napoli, in programma al turno successivo.

Questo il comunicato del Giudice Sportivo:

“SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00

ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo

irrispettoso l’operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione

contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal Quarto

Ufficiale”.

Confermato anche un turno di stop per Jacobo Ramon, il difensore del Como aveva rimediato un rosso diretto da parte dell’arbitro Piccinini nei minuti finali contro il Genoa e salterà dunque il prossimo turno “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”

Foto: X Milan