Giudice Sportivo Serie A: Lazovic prende due giornate, tante ammende per i club

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la conclusione della 19esima giornata di Serie A. I giocatori squalificati sono: Lazovic, punito con due giornate, mentre Frattali, Maggiore e Mazzocchi salteranno solo il prossimo turno. Squalificati per somma di ammonizioni Gatti, Mckennie e Zirkzee. Tante ammende per i club, tra cui Napoli, Torino, Bologna, Genoa, Lecce, Fiorentina e Roma. Il Torino è stato ulteriormente multato per avere ritardato di circa due minuti la ripresa del secondo tempo. squalificato per un turno anche Josè Mourinho “per avere, al 49° del secondo tempo, contestato con platealità l’operato arbitrale”.

Foto: logo Serie A