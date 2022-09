Giudice Sportivo Serie A: due turni di stop per Di Maria. Brozovic salta la Roma

Sono state rese note in questo momento le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle ultime gare, quelle valida per la sesta giornata di Serie A. Di Maria dovrà scontare due turni di stop “per avere, al 41′ del primo tempo, in reazione a un fallo subito durante un’azione di giuoco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive”. Una giornata di squalifica, invece, per Marcelo Brozovic che, già diffidato, ha rimediato il cartellino giallo durante la sfida contro l’Udinese per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato”.

Foto: Instagram Di Maria