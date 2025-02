Giudice Sportivo Serie A: due turni di squalifica per Marianucci, ammenda per l’Hellas Verona

È stato diramato il comunicato contenente le decisioni del Giudice Sportivo relative al 24° turno di Serie A. La grande tegola arriva in casa Empoli con Marianucci che rimarrà fuori per due giornate. Diversi, invece, i risvolti per Tomori, Cristante, Ghilardi, Kean e Ricci che dovranno saltare una sola giornata di campionato per squalifica. Inoltre, come si può apprendere dalla nota ufficiale, arriva il provvedimento per l’Hellas Verona: “Ammenda di 2.000,00 euro alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco un petardo”.

FOTO: Instagram Marianucci