Giudice Sportivo Serie A, due turni di squalifica a Maleh. Uno a McKennie e Fagioli

07/04/2026 | 17:10:40

Il giudice sportivo della Serie A ha squalificato sette giocatori, che saranno dunque assenti nel prossimo weekend. Mano pesante su Youssef Maleh fermato per due giornate, con ammenda di 5.000 euro e ammonizione dopo l’espulsione rimediata nel finale di gara della sfida contro il Bologna. Stop di un turno anche per Lewis Ferguson, Albert Gudmundsson, Tomas, Suslov, Nicolò Fagioli, Weston McKennie e Mateo Pellegrino.

Foto: sito Cremonese