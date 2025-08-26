Giudice Sportivo Serie A: due giornate di squalifica per Cambiaso. Salterà l’Inter

26/08/2025 | 15:40:17

La Serie A è iniziata e arrivano le prime decisioni del Giudice Sportivo dopo la prima giornata. Quattro gli squalificati, tre per una giornata e Cambiaso della Juve per due turni.

Cambiaso (Juventus)

Romagnoli (Lazio)

Koné (Sassuolo)

Okoye (Udinese)

Il Giudice Sportivo, dunque, ha sanzionato con due giornate Cambiaso: “[…] per avere, al 38° del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria”. Sarà assente per le gare contro Genoa e Inter.

Foto: sito juventus