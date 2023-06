Giudice Sportivo Serie A, dodici gli squalificati per un turno. Amian e Gyasi saltano lo spareggio salvezza

Il Giudice Sportivo della Serie A ha emesso il comunicato in merito alle squalifiche. Sono dodici i calciatori con un turno di stop, quelli che spiccano per importanza sono però Gyasi e Amian dello Spezia che salteranno lo spareggio salvezza contro il Verona. Gli altri dieci giocatori sono: Marlon del Monza e Rogerio del Sassuolo, dopo le espulsioni ricevute contro Atalanta e Fiorentina, sono stati fermati per due giornate, mentre Nicolò Cambiaghi dell’Empoli, Ruan Tressoldi del Sassuolo, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini della Roma, Armando Izzo del Monza, Christian Kouame della Fiorentina, Sergej Milinkovic-Savic della Lazio e Krzystof Piatek della Salernitana.

Foto: gyasi twitter spezia