TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Giudice Sportivo Serie A, 9 squalificati dopo l’ultima giornata

25/05/2026 | 22:35:00

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato nove giocatori in riferimento alle gare dell’ultima giornata di campionato. La sanzione più pesante è stata inflitta ad Alberto Grassi della Cremonese, “per avere, proferito una espressione blasfema, avvicinandosi con fare minaccioso al direttore di gara spingendolo leggermente”. Due giornate di qualifica sono state inflitte a Christian Kabasele dell’Udinese, aggiunta ad un’ammenda di cinquemila euro “per avere colpito un avversario con un calcio ad una gamba a pallone lontano” e a Milan Djuric, della Cremonese “per essere, quale calciatore in panchina, entrato sul terreno di gioco rivolgendo ad un assistente espressioni ingiuriose”.
Lo stesso comportamento è costato un turno di stop al compagno di squadra del bosniaco David Chidozie. Ancora tra gli espulsi, sconterà una giornata di squalifica anche Nicolas Valentini, del Verona. Tra i non espulsi, staranno fermi per un turno perchè diffidati Sascha Britschgi del Parma, Henrikh Mkhitaryan dell’Inter, Ylber Ramadani del Lecce e Jamie Vardy della Cremonese.
Foto: X Serie A