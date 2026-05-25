Giudice Sportivo Serie A, 9 squalificati dopo l’ultima giornata

25/05/2026 | 22:35:00

Il giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato nove giocatori in riferimento alle gare dell’ultima giornata di campionato. La sanzione più pesante è stata inflitta ad Alberto Grassi della Cremonese, “per avere, proferito una espressione blasfema, avvicinandosi con fare minaccioso al direttore di gara spingendolo leggermente”. Due giornate di qualifica sono state inflitte a Christian Kabasele dell’Udinese, aggiunta ad un’ammenda di cinquemila euro “per avere colpito un avversario con un calcio ad una gamba a pallone lontano” e a Milan Djuric, della Cremonese “per essere, quale calciatore in panchina, entrato sul terreno di gioco rivolgendo ad un assistente espressioni ingiuriose”.

Lo stesso comportamento è costato un turno di stop al compagno di squadra del bosniaco David Chidozie. Ancora tra gli espulsi, sconterà una giornata di squalifica anche Nicolas Valentini, del Verona. Tra i non espulsi, staranno fermi per un turno perchè diffidati Sascha Britschgi del Parma, Henrikh Mkhitaryan dell’Inter, Ylber Ramadani del Lecce e Jamie Vardy della Cremonese.

Foto: X Serie A