Giudice Sportivo Serie A, 6 giocatori squalificati per un turno. Multa a Palestra per la simulazione

10/03/2026 | 16:40:16

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata di Serie A. Sono sei i calciatori del campionato di Serie A squalificati dal Giudice Sportivo all’esito delle gare dell’ultimo turno. Una giornata di squalifica e multa da 10.000 euro a Giuseppe Pezzella (Cremonese), “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, in modo irruento, criticato l’operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose”.

Un turno di stop anche ai diffidati, e ammoniti: Sebastiano Esposito (Cagliari), Lewis Ferguson (Bologna), Patrizio Masini (Genoa), Evan Ndicka (Roma) e Adrien Rabiot (Milan). Oltre all’ammonizione rimediata in campo (terza sanzione), Marco Palestra (Cagliari) dovrà anche pagare una multa da 2.000 euro per “avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”.

Foto: sito Serie A