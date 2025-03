Giudice Sportivo Serie A, 10 squalificati per il prossimo turno

Sono dieci i calciatori squalificati da parte del Giudice Sportivo di Serie A dopo l’ultimo turno di campionato: i tre espulsi, tutti fermati per una giornata, più sette giocatori che hanno raggiunto la squalifica essendo già in diffida. Fermi per un turno dunque Dele Alli (Como) “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”, Alessandro Bastoni (Inter) “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, Ederson (Atalanta) per “doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara”, Hernani (Parma) per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Santiago Castro (Bologna), per “per comportamento non regolamentare in campo”, Aaron Martin (Genoa) per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, Yunus Musah (Milan) per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, Hans Nicolussi Caviglia (Venezia) per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, Nico Paz (Como) per “proteste nei confronti degli Ufficiali di gara” e Matias Vecino (Lazio) per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

Tra gli allenatori fermato Gian Piero Gasperini (Atalanta) per un turno, “per avere, al 42° del secondo tempo, rivolto una critica gravemente irrispettosa all’Arbitro; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo”, ma anche Cesc Fabregas (Como) “per avere, al 48° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale”.

Foto: logo Serie A