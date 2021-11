Giudice Sportivo, sei giocatori squalificati. Multe per Milan, Salernitana e Hellas Verona

Come riporta il comunicato ufficiale sul sito della Lega Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo per quanto riguarda la 12a giornata del campionato di Serie A.

Ammenda di 10.000 euro all’Hellas Verona, questo il motivo: “per avere la totalità dei suoi sostenitori ripetutamente intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. Altra ammenda di 10.000 euro per la Salernitana: “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, bengala e fumogeni, in prossimità di uno steward”. Multa per il Milan di 5.000 euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni oggetti di varia natura”.

Per quanto riguarda i giocatori squalificati, salteranno il prossimo turno: Bessa (Hellas Verona), Kalinic (Hellas Verona), Makengo (Udinese) e Milenkovic (Fiorentina), a causa delle espulsioni, mentre Martinez Quarta (Fiorentina) e Nikolaou (Spezia) erano diffidati.

