Giudice Sportivo: multe per Sampdoria, Inter e Venezia. Tre le squalifiche

Dopo il turno infrasettimanale di Serie A sono arrivate le decisioni da parte del Giudice Sportivo. Tre club hanno subito delle ammende: Sampdoria, Inter e Venezia.

Ammenda di 15.000 euro per i blucerchiati, questo il motivo: “Al 49° del secondo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti della squadra avversaria”. Arriva un multa di 10.000 euro anche per la società nerazzurra nella sfida contro l’Empoli a causa del comportamento dei suoi tifosi: “Al 20° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser verso un calciatore della squadra avversaria”.

Sanzionato dal Giudice Sportivo anche il Venezia con un’ammenda di 5.000 euro: “Per non aver impedito, al termine della gara, l’ingresso sul terreno di giuoco di un proprio calciatore non inserito nella distinta di gara che faceva ingresso in campo con la finalità di contestare l’operato degli Ufficiai di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”.

Mentre sono tre i giocatori che salteranno l’11a giornata di campionato: il centrocampista dell’Empoli Samuele Ricci, espulso per un fallo su Barella nel corso della sfida con l’Inter. L’altro giocatore espulso nel turno infrasettimanale è stato Ethan Ampadu del Venezia. Squalifica anche per Josè Palomino dell’Atalanta: l’argentino era diffidato e il giallo per un intervento falloso nella partita contro la Sampdoria gli costerà un turno di stop.

Foto: Twitter Sampdoria