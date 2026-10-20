Giudice Sportivo: multato Thuram per la simulazione, ammenda per Paratici per aver contestato una decisione dell’arbitro
20/10/2026 | 15:49:36
Alla conclusione della settima giornata di Serie A, sono arrivati i verdetti del Giudice Sportivo.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
– VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)
– BRITSCHGI Sascha (Parma): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria
– THURAM ULIEN Marcus Lilian (Inter): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria
Ammenda per Fabio Paratici di 10.000 euro e diffida:
“per avere, nell’intervallo, negli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irrispettoso una decisione del Direttore di gara; recidivo”.
Foto: Sito Fiorentina