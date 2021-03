Giudice sportivo, multato Pellegrini per le proteste contro il Milan. Paga anche Filippo Inzaghi

Ammonizione e multa per il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, in seguito alle proteste di ieri nel corso della sfida persa contro il Milan. 1.500 euro di multa per il 7 giallorosso, “sanzione aggravata perché capitano della squadra” come scrive il Giudice Sportivo. Paga anche l’allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi. Il tecnico dei sanniti, che ieri era in tribuna allo Stadio Maradona perché squalificato, è stata multato per 2.500 euro: “Per avere, in violazione dell’art 21 comma 9 CGS, dal 15° del secondo tempo, in alcune occasioni, impartito disposizioni alla propria squadra nonostante fosse soggetto a provvedimento di squalifica; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”.

Foto: Roma twitter