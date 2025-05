Giudice Sportivo Serie A, le sanzioni dopo la 35esima giornata: squalifica e ammenda per Zaniolo

06/05/2025 | 15:44:05

Le decisioni del giudice sportivo dopo al 35ª giornata di Serie A: squalifica e ammenda per il calciatore della Fiorentina Nicolò Zaniolo. Messa in archivio la 35ª giornata di Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo per quanto riguarda gli squalificati e i diffidati per il prossimo turno. È stato squalificato per due giornate Nicolò Zaniolo (Fiorentina). Sono stati squalificati per un turno invece Colombo (Empoli), Hysaj (Lazio), Leao (Milan), Hien (Atalanta), Thorsby (Genoa). Per l’attaccante della Fiorentina è arrivata anche un’ammenda di 15 mila euro per “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre veniva allontanato da un compagno di squadra indirizzava all’Arbitro un epiteto gravemente offensivo.

FOTO: Instagram Fiorentina