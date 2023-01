Il giudice sportivo della Serie A, dopo le gare della diciottesima giornata di campionato, ha reso nota la squalifica per una giornata per quattro giocatori: non saranno a disposizione per l’ultima gara del girone di andata Dodo della Fiorentina, Razvan Marin dell’Empoli, Teun Koopmeiners dell’Atalanta e Dimitrios Nikolaou dello Spezia

Foto: Instagram Serie A