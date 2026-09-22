Giudice Sportivo: Juventus multata per 10.000 euro per non aver rispettato il minuto di silenzio per Mazzola. Il comunicato
22/09/2026 | 15:33:10
In seguito al deprecabile comportamento di una parte di tifosi presenti nella curva della Juventus, in occasione del minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola, non si è fatta attendere la risposta del Giudice Sportivo.
Ecco il comunicato: “Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere, un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore tribuna Sud 1^ anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.; sanzione attenuata vista la tempestiva formale presa di posizione della Società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio”.
Foto: X Juventus