Giudice Sportivo: Guendouzi squalificato per due giornate

23/09/2025 | 16:51:37

Continuano le brutte notizie in casa Lazio. A seguito degli insulti rivolti all’arbitro, che gli sono costati l’espulsione a partita conclusa, il giudice sportivo ha deciso di squalificare Matteo Guendouzi per due giornate. Confermata, invece, la squalifica di una giornata per Reda Belahyane, a seguito del fallo da rosso diretto commesso ai danni di Manu Koné.

Punito con una giornata di squalifica anche il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, “per avere, al 54° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolto un’espressione irriguardosa al quarto ufficiale, infrazione rilevata da un’assistente e dal quarto ufficiale”.

Tra gli squalificati per una giornata figura anche il DS dell’Hellas Verona, Sean Sogliano, “per essere, al 46° del primo tempo, uscito dall’area tecnica per discutere con l’allenatore della squadra avversaria”.

Foto: Instagram Guendouzi