Dopo la conclusione della 16esima giornata di Serie A, sono stati resi noti i nominativi degli squalificati che dunque salteranno il prossimo turno. Tra le decisioni del Giudice Sportivo figurano Meité per la Cremonese e Hjulmand per il Lecce, oltre ad Amione e Akpa Akpro per Sampdoria ed Empoli.

foto: profilo Instagram Serie A