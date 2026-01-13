Giudice sportivo, due giornate di squalifica e 15mila euro di multa per Conte

13/01/2026 | 15:27:54

La sfuriata di Antonio Conte dopo il rigore concesso all’Inter nella sfida di San Siro costa due giornate di squalifica al tecnico del Napoli. L’allenatore dei campioni d’Italia salterà le sfide con Parma e Sassuolo e tornerà in panchina per Juventus-Napoli, match valido per la 22ª giornata di Serie A in programma domenica 25 gennaio alle ore 18. Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo. Squalificato per tre partite di Serie A Enilive Gaspar (Lecce). Due giornate di squalifica, invece, per Cambiaghi (Bologna). Sono stati squalificati per un turno di campionato Banda (Lecce), Caracciolo (Pisa), Juan Jesus (Napoli), Pezzella (Cremonese), Ramadani (Lecce), Zaniolo (Udinese). Entrano nella lista dei diffidati Delprato (Parma), Cancellieri (Lazio), Fagioli (Fiorentina), Fofana (Milan), Masini (Genoa), Matic (Sassuolo), Muric (Sassuolo), Nico Paz (Como).

