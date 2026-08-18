Giudice Sportivo Coppa Italia: squalificato Pisacane, salterà i sedicesimi contro il Verona

18/08/2026 | 13:39:50

Il Giudice Sportivo ha emesso le squalifiche derivanti dai 32esimi di Coppa Italia. A finire sul taccuino degli imputati sono stati: Eusebio della Juve Stabia, Oliana della Carrarese, Beruatto del Benevento e Curados dell’Ascoli. Non solo calciatori, però. Infatti, è stato sanzionato con un giornata anche Fabio Pisacane, espulso contro l’Arezzo. Salterà il sedicesimo contro l’Hellas.

Foto: Instagram Pisacane