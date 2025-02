Giudice Sportivo Coppa Italia: Henderson e Asllani saltano la semifinale d’andata

Dopo la sconfitta della Juventus contro l’Empoli, si sono chiusi i quarti di finale di Coppa Italia. Le due semifinali saranno Empoli-Bologna e Milan-Inter. È arrivato, inoltre, il comunicato del Giudice Sportivo. A saltare la gara d’andata del prossimo turno, infatti, saranno Asllani dei nerazzurri ed Henderson della compagine toscana. Il primo “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (seconda sanzione)”, mentre il secondo “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, prima sanzione; per comportamento non regolamentare in campo, seconda sanzione”.

FOTO: Instagram Asllani