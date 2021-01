Giudice Sportivo, cinque giocatori squalificati dopo i quarti di Coppa Italia

Arriva la decisione del Giudice Sportivo dopo la conclusione dei quarti di Coppa Italia. Nessun sanzione aggiuntiva per Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, che sconteranno regolarmente una giornata a testa, lo svedese per espulsione diretta ed il belga perchè diffidato e poi ammonito. Situazione valutata come normale episodio di gara. Un turno di stop anche per José Palomino, Achraf Hakimi e Franck Kessie.

Fonte: Twitter Milan