Giudice sportivo: chiusa la Tribuna Sud della Juve per un turno. Tre giornate a Cuadrado, una a Lukaku e Handanovic

Dopo le semifinali d’andata di Coppa Italia, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo. C’era attesa nel conoscere i verdetti in seguito ai fatti avvenuti all’Allianz Stadium nella partita tra Juventus e Inter. Importanti decisioni quelle prese dal prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 aprile 2023. E’ stata disposta la chiusura del settore denominato “Tribuna Sud”. Il primo anello dello stadio in cui gioca la Juve dovrà essere privo di spettatori per una gara, in quanto – al 35° ed al 49° del secondo tempo – sono stati indirizzati nei confronti di Romelu Lukaku dell’Inter beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale. Tre giornate di squalifica a Cuadrado, il laterale colombiano dei bianconeri ha strattonato vistosamente un avversario, oltre ad avergli messo le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto. Squalifica per una giornata effettiva di gara per i nerazzurri Handanovic e Lukaku. il primo per per il diverbio con Cuadrado e il secondo per doppia ammonizione. L’attaccante – come si legge – ha avuto un comportamento scorretto nei confronti di un avversario e non regolare in campo. Cuadrado e Handanovic dovranno pagare anche un’ammenda da 10mila euro.

Foto: Twitter Juventus