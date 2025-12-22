Giudice sportivo: Ceccherini, Leali, Okoye, Guendouzi e Ranieri squalificati

22/12/2025 | 17:18:12

Il giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti per il prossimo turno di Serie A. Salteranno la 17esima giornata Ceccherini (Cremonese), Leali (Genoa) e Okoye (Udinese) per espulsione. Mentre Guendouzi (Lazio) e Ranieri (Fiorentina) non saranno presenti in quanto hanno preso un giallo, entrambi per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, ed erano già diffidati. Nessun provvedimento, invece, per gli allenatori. Lato società, ammende per Fiorentina, Genoa, Cremonese e Sassuolo.

Foto: Instagram Okoye

