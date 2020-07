Giudice Sportivo, 3 squalificati dopo le gare di ieri: niente Inter-Napoli per Gagliardini e Mertens

Il Giudice sportivo, dopo le tre gare di ieri Brescia-Parma, Genoa-Inter e Napoli-Sassuolo, ha sanzionato Daniele Dessena del Brescia, Roberto Gagliardini dell’Inter e Dries Mertens del Napoli che vanno ad aggiungersi a Rafael Toloi (Atalanta). In più – come si legge nella nota – una giornata di squalifica e ammenda da 5.000 euro per Stefano Mazzoni, medico sociale del Milan.

