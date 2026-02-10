Giudice sportivo 24esima giornata: due turni di squalifica per Matic
10/02/2026 | 16:17:33
A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo è stato squalificato per due giornate Matic (Sassuolo). Sono stati squalificati per un turno di campionato Troilo (Parma), Juan Jesus (Napoli), Pobega (Bologna), Banda (Lecce), Marin (Pisa), Romagnoli (Lazio). Entrano nella lista dei diffidati Dodo (Fiorentina), Aboukhlal (Torino), Britschgi (Parma), Gaetano (Cagliari), Marcandalli (Genoa).
foto instagram Sassuolo