Giudice sportivo 21esima giornata, multa di 10.000 euro per il Milan. 5mila euro di multa per Bologna e Lecce

20/01/2026 | 16:29:04

Il Giudice Sportivo ha diramato le sanzioni dopo la 21esima giornata. Multa di 10.000 euro per il Milan per aver ritardato di due minuti circa l’inizio della gara. Bologna e Lecce sono state multate per 5.000 euro a causa del mancato rispetto da parte dei tifosi del minuto di silenzio per Rocco Commisso. Stessa cifra anche per l’Udinese, a causa di un coro insultante da parte dei tifosi verso un giocatore avversario. Infine ammenda anche per il Cagliari, di 3.000 euro, per il lancio di tre bottigliette di plastica sul terreno di gioco da parte dei tifosi.

Per quanto riguarda la Juventus vanno segnalate le ammende per Yildiz e per il direttore tecnico bianconero Modesto:

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

YILDIZ Kenan (Juventus): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria

AMMENDA DI €10.000,00

MODESTO Francois (Juventus): per avere, al termine della gara, nello spogliatoio, rivolto una critica irrispettosa nei confronti del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CATALDI Danilo (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo; già

diffidato (Quinta sanzione).

MIRANDA GONZALEZ Juan (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OSTIGARD Leo Skiri (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Foto: sito Serie A