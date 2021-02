Giudice: nessuna decisione sullo scontro Conte-Agnelli

Nessun provvedimento dopo il clamoroso scontro verbale avvenuto tra Antonio Conte ed Andrea Agnelli al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra la Juventus e l’Inter. Nel comunicato del giudice sportivo non si fa nessun accenno alle grida, agli insulti e ai gestacci che hanno animato il post partita del derby d’Italia. Nel referto dell’arbitro non c’erano riferimenti tali da richiedere un intervento del giudice sportivo, e nei prossimi giorni si vedrà se la Federcalcio aprirà un’inchiesta e acquisirà le prove audio e televisive per approfondire l’episodio, come successo nel caso Ibrahimovic-Lukaku, o se la questione si chiuderà definitivamente qui.

Foto: twitter juve