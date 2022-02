Giua non può arbitrare in Serie A. Alle spalle precedenti di ogni tipo

Antonio Giua non si offenda, ma non può arbitrare in Serie A. Non è pronto, non sappiamo se lo sarà, ma la gestione degli ultimi minuti di Torino-Venezia è stata imbarazzante. Quattro minuti per annullare un gol, tra l’altro con diecimila dubbi che ancora restano. Un comizio ogni minuto, con modi e atteggiamenti incomprensibili. Ha perso il controllo, non che avesse incantato prima, la gestione non è stata quella di un arbitro di Serie A. Alle spalle altre interpretazioni assurde, citiamo un Parma-Napoli con tre rigori e due inventati, atteggiamenti nei riguardi di Koulibaly da “lei non sa chi sono io”. Per il bene del calcio andrebbe fermato e riproposto (forse) tra un po’ di mesi. La gestione degli ultimi minuti di Torino-Venezia con recupero allungato, come se fosse un supplementare per tutto il tempo che ha perso, non è accettabile. Anzi, è inammissibile.