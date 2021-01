Giroud: “Voglio vincere qualcosa al Chelsea prima di andarmene”

In una intervista rilasciata a Sky Sports UK, Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, ha parlato del suo futuro con i londinesi e del mercato.

Queste le sue parole: “Voglio solo il meglio per il Chelsea. Futuro? Vedremo cosa potrà succedere nei prossimi mesi, ma al momento io penso soltanto a mantenere un’elevata efficienza. Quando purtroppo non scendo in campo il mio unico pensiero è quello di far parte della squadra. Voglio davvero il meglio per questo grande club e vincere qualcosa prima di andare via. Credo che abbiamo la possibilità di sollevare qualche trofeo importante al termine di questa stagione, vista la grande squadra che abbiamo a disposizione”.

Foto: L’Equipe