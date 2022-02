Giroud: “Vinciamo il derby e poi lotteremo per lo scudetto”

Intervistato su Starcasinò Sport, l’attaccante del Milan, Olivier Giroud, ha parlato in vista del derby. Ecco alcuni passaggi:”Crediamo allo scudetto. Tra pochi giorni abbiamo il Derby con l’Inter, se vinciamo penso che avremo l’opportunità di lottare fino alla fine. Ho segnato al primo derby contro il Tottenham e abbiamo vinto 1-0. I derby sono partite speciali che sento molto. I tifosi finora hanno visto le mie qualità, ma so che posso fare ancora di più, la cosa importante è stare bene fisicamente. Voglio segnare di più e aiutare la squadra. Wenger e Pioli sono diversi caratterialmente. Wenger era un allenatore molto calmo e non si arrabbiava mai; Pioli ci mette tanta passione e temperamento per motivarci, darci la giusta determinazione e spingerci a giocare il nostro calcio migliore. Sono due personalità molto diverse ma mi piacciono molto entrambi. Noi attaccanti siamo valutati sui gol, ma poi è importante aiutare la squadra, io non sono egoista e mi piace giocare per la squadra. Oggi è fondamentale per una squadra avere un attaccante che fa pressing, detta il passaggio e apre gli spazi, anche se poi alla fine la gente vede solo i numeri. Quando ero piccolo, verso i 10 anni, parlavo con i miei amici e gli dicevo che un giorno avrei vinto il Mondiale. Il giorno prima della finale uno di questi amici mi ha ricordato quella frase e che avrei dovuto mantenere la promessa. È un sogno che sono riuscito a realizzare.”

FOTO: Twitter Milan