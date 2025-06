Giroud, vicino il ritorno in Francia: il Lille in pressing

27/06/2025 | 11:16:01

Olivier Giroud, attaccante francese di 38 anni, potrebbe fare ritorno in Francia dopo la sua esperienza negli Stati Uniti con il Los Angeles FC (LAFC). Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il Lille avrebbe trovato un accordo con Giroud per un trasferimento che potrebbe concretizzarsi nell’estate del 2025. Il contratto proposto sarebbe di un anno, con un’opzione per un’ulteriore stagione. Giroud ha giocato 37 partite con il LAFC, segnando 5 gol e fornendo 3 assist. Il Lille, che ha perso Jonathan David e Chuba Akpom, entrambi in partenza, cerca un nuovo attaccante di esperienza. Giroud, che ha vinto la Ligue 1 con il Montpellier nel 2012, potrebbe essere il rinforzo ideale per la squadra francese. Tuttavia, la differenza salariale tra l’attuale stipendio di Giroud al LAFC e quello offerto dal Lille potrebbe rappresentare un ostacolo.

Foto. Instagram Giroud