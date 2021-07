Giroud, un Campione del Mondo che ha voluto sempre e solo il Milan

Olivier Giroud e il Milan, una storia che presto avrà inizio. Il 34enne di Chambery, Campione del Mondo nel 2018 e vice Campione d’Europa nel 2016, nelle ultime settimane ha voluto sempre e solo il Milan. E’ pronto per lui un biennale da circa 4 milioni a stagione, già durante Euro 2020 nelle conferenze stampa aveva espresso senza grossi fronzoli il suo interesse e l’attrazione verso i colori rossoneri.

“Ho adorato dei giocatori del Milan, quello rossonero è un grande club, ma non parlerò del mio futuro. Il Chelsea ha attivato ad aprile l’opzione unilaterale di prolungamento del contratto e l’ha già annunciato ufficialmente. Il mio futuro? Non ora, oggi sono concentrato solamente sull’Europeo”.

Il riferimento ai giocatori del Milan che ha adorato è in particolare ad Andriy Shevchenko, giocatore al quale si è ispirato e che da ragazzino tentava di imitare in tutti i suoi movimenti.

Anche i giocatori rossoneri lo hanno “accolto” ancor prima del suo arrivo, così Zlatan Ibrahimovic a La Gazzetta dello Sport lo scorso 6 giugno: “Più giocatori di grande livello riusciamo a inserire, meglio è. Giroud ha grande esperienza e non abbiamo tanti giocatori che abbiano vinto trofei. Se viene è il benvenuto. Anche perché questo è un gruppo molto disponibile, che ha voglia di imparare e migliorare, un gruppo di lavoro ben guidato”.

La sua lunga carriera lo ha visto partire dalle giovanili del Grenoble, squadra con cui arriva il debutto tra i “pro”.

Il prestito all’Istres e un anno da 14 gol in 33 partite lo porta a giocare in Ligue 2 al Tours, club col quale ne fa addirittura 30 in 61 presenze.

Approda al Montpellier, è capocannoniere della Ligue 1 a pari merito con Nené del PSG (21 centri) ed è un trascinatore del club verso lo storico titolo del 2011-12.

E’ qui che Giroud è all’apice della sua carriera e passa all’Arsenal per 12 milioni di sterline con un contratto quinquennale. Ai Gunners iscrive il suo nome nel tabellino dei marcatori ben 73 volte in 180 gare e vince 3 FA Cup e 2 Community Shield.

Nel 2018 arriva la chiamata del Chelsea, contratto di 18 mesi e costo del cartellino pagato ben 18 milioni di euro.

Coi Blues arriva la sua quarta FA Cup, l’Europa League con Sarri e la Champions League con Tuchel di poche settimane fa. Ora il futuro è rossonero ed il bomber francese ha sempre fame per scrivere altre pagine gloriose della sua carriera.

Foto: Twitter Francia

Antonio Iannone