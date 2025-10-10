Giroud: “Tornare in Nazionale? Deschamps ha capito che ho voltato pagina, ma non è nel mio stile rifiutare una convocazione”

10/10/2025 | 10:42:01

L’attaccante del Lille, Olivier Giroud, ha parlato in un’intervista a RMC Sport. Queste le sue parole:

“Tornare in nazionale se Deschamps mi convocasse? Ci vorrebbe davvero un massacro enorme per convocarmi. In questo momento mancano già cinque attaccanti e l’allenatore non mi convoca: ha capito che ho voltato pagina. Se ci fosse bisogno di dare una mano, in una partita o in un raduno… non è nel mio stile rifiutare una convocazione, anche se ho annunciato il mio ritiro. Per aiutare la squadra, potrei farlo. Se venissi convocato per i Mondiali del 2026? Se ne potrebbe discutere, vedremo, ma non siamo ancora a quel punto”.

Foto: Instagram Olivier Giroud