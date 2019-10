Giroud sul futuro: “Potrei lasciare il Chelsea, non voglio accontentarmi”

Olivier Giroud torna a parlare del suo futuro. Intervenuto ai microfoni de Le Parisien, l’attaccante del Chelsea si è espresso così: “Se me ne andrò da Londra? Non per forza, ma non voglio accontentarmi. Ho 33 anni ma ho ancora gambe e voglia per giocare a calcio. Sto bene fisicamente. La mia priorità è di rimanere con i Blues ma se non ci saranno le condizioni potrei andarmene come feci all’Arsenal”, ha chiuso Giroud.

Foto: Le Parisien