Giroud su Messi: “Non gli faremo vivere la notte più bella della sua vita”

Oramai è tutto pronto. Domenica alle 16 sapremo se la Francia manterrà il titolo di campione del mondo oppure lo scettro passerà nelle mani dell’Argentina, che vuole assolutamente vincere il trofeo per regalare il premio che merita la carriera di Lionel Messi. Olvier Giroud, ovviamente, non vuole che sia il fenomeno dell’Albiceleste ad alzare la Coppa del Mondo, come lui stesso ha dichiarato: “Messi è un giocatore a dir poco incredibile, è uno dei più forti della storia del calcio. Domenica, però, faremo di tutto affinché non viva la notte più bella della sua vita”. Gli animi iniziano a scaldarsi a 3 giorni dalla finalissima.

Foto: Twitter Francia